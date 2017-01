Pub

Valdo esteve no Parque dos Príncipes ao lado de Guardiola, Mancini e Ronaldinho, a assistir ao PSG-Mónaco. O brasileiro revela ao DN que Guardiola é um dos admiradores do médio

Bernardo Silva foi coroado príncipe do Mónaco em Paris, ao marcar já em tempo extra (90+2) o golo que permitiu à equipa treinada por Leonardo Jardim empatar (1-1) um jogo que parecia perdido - e, consequentemente, conservar a liderança da liga francesa. Os milhões do PSG foram travados por um jogador que, na opinião do antigo selecionador francês Raymond Domenech, é "uma mina de ouro".

A imprensa francesa desfez-se em elogios àquele que nos tempos de Benfica recebeu de Fernando Chalana a alcunha de Messizinho do Seixal. No seu artigo de opinião no jornal L"Équipe, Domenech é o maior eco do talento do médio de 22 anos. "Todo o mundo vê, Bernardo Silva tem o génio. Não se envolve em escândalos sexuais, não tem nenhum corte de cabelo extravagante, não faz declarações intempestivas, não tem problemas com o fisco. Tem apenas o seu talento, que usa para deleite do Mónaco", escreve o ex-treinador.

Na bancada do Parque dos Príncipes estiveram grandes nomes do futebol mundial. Pep Guardiola, Roberto Mancini, Ronaldinho Gaúcho e Valdo, entre outros. Ninguém ficou indiferente ao "mágico" do Mónaco, conforme lhe chamou a imprensa francesa. O brasileiro Valdo, antiga estrela do Benfica e do PSG, conta ao DN que esses grandes nomes não se cansaram de elogiar Bernardo Silva, "sobretudo após a melhor jogada do jogo, quando ele passou por Matuidi, que o derrubou uma primeira vez, mas levantou-se para continuar a jogada e foi novamente derrubado" pelo médio parisiense. "O Guardiola, mais do que ninguém, sabe quem é o Bernardo Silva. Ele adora grandes jogadores como este", revela Valdo, que no final da partida fez questão de ir cumprimentar o internacional português: "Dei-lhe os parabéns pelo golo e pelo brilhante campeonato que tem feito. É muito humilde, como aliás os maiores génios... parecia que não tinha feito nada de mais no jogo."

Valdo considera Bernardo Silva um jogador "brilhante", destacando a "qualidade técnica, o excelente pé esquerdo, a genialidade e o jeito que tem para conduzir o jogo da equipa", mas há algo que tem impressionado mais o antigo internacional brasileiro: "É um jogador que cumpre aquilo que o treinador pede, com uma impressionante disciplina tática."

Na prática, destaca a forma como "se predispõe a estar ao serviço da equipa", algo que diz ser mérito de um homem: "Tem de se tirar o chapéu a Leonardo Jardim, pois a evolução do Bernardo Silva tem o dedo dele. A jogar do lado direito, é o primeiro a conduzir a equipa para o ataque, mas depois, quando o Mónaco perde a bola, é possível vê-lo regressar à posição defensiva com sprints de 50 metros." Valdo não tem dúvidas em dizer que o português "é um jogador raro que nos faz amar o futebol".

Qualidade para os grandes clubes

São recorrentes as notícias sobre o interesse de grandes clubes europeus em Bernardo Silva, algo que não deixa Valdo surpreendido. "Acho que ele não vai ficar muito mais tempo no Mónaco. O importante é que ele escolha o clube tendo em conta a vertente desportiva e não apenas o dinheiro", adianta, deixando uma certeza: "Tem condições para jogar nos grandes clubes do futebol mundial, estaria a vê-lo perfeitamente no Barcelona, no Real Madrid ou no Paris Saint--Germain."

Alguns setores da imprensa francesa consideram-no o melhor jogador do campeonato, mas Valdo prefere não ser tão taxativo e opta por alguma prudência. Ainda assim, reconhece que "é um dos melhores jogadores canhotos a atuar na Europa". Quanto a ser o melhor em França... "Não sei se é o melhor da liga, mas se não for é o segundo ou o terceiro melhor", resume. "Aquele jeito de menino, que nunca reclama quando leva pancada e vai sempre à luta, faz dele um futebolista brilhante", sublinha.

As estatísticas não desmentem os elogios, pois Bernardo Silva leva cinco golos e cinco assistências (é o terceiro melhor do ranking da Ligue 1) nos 22 jogos que realizou. Estes números fazem dele uma das pedras essenciais de um Mónaco líder do campeonato, com os mesmos pontos do Nice, com quem vai medir forças na próxima jornada.