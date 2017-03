Pub

O futebolista que está afastado desde outubro de 2015 da seleção da França pediu uma explicação para o motivo do afastamento ao selecionador Didier Deschamps

O futebolista internacional francês Karim Benzema, afastado da seleção francesa desde outubro de 2015, disse esta quinta-feira que se sente "injustiçado" por não ter "uma explicação" para ficar de fora das opções de Didier Deschamps.

"Sinto-me injustiçado porque não tenho uma explicação", afirmou o avançado do Real Madrid à estação de rádio francesa RMC, na qual disse querer ter "uma conversa com o selecionador" para esclarecer a ausência do grupo.

"É duro [não ser chamado] quando jogamos num clube grande. Eu gosto de futebol, de jogos grandes, e a seleção disputa jogos a um nível muito alto", acrescentou o francês, que apontou 27 golos pela seleção principal francesa.

O jogador, de 29 anos, cumpriu 81 internacionalizações antes de ser afastado pela Federação francesa (FFF) na sequência do envolvimento no escândalo de alegada chantagem do colega de seleção Mathieu Valbuena.

"Se estamos a falar de assuntos extradesporto, sobre a história com Valbuena, não sou culpado, paguei e acho que já está tudo bem", comentou o jogador dos 'merengues', que quer falar com Deschamps para "perceber por que dura o afastamento".

"Faço essa questão a mim mesmo todos os dias", resumiu.