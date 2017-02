Pub

Paulo Bento junta-se a Mourinho nos oitavos-de-final; Fiorentina e Shakhtar eliminados por Celta e Moenchengladbach

Dos quatro treinadores portugueses com possibilidades de seguir para os oitavos-de-final da Liga Europa, apenas dois cumpriram. Depois de José Mourinho na terça-feira, ontem foi a vez do Olympiacos de Paulo Bento carimbar a presença na fase seguinte. Já o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca e a Fiorentina de Paulo Sousa ficaram pelo caminho, respetivamente perante o Celta de Vigo e o Moenchengladbach.

O Olympiacos de Paulo Bento, depois do empate caseiro (0-0) com o Osmanlispor há uma semana, arrancou ontem uma fantástica vitória por 3-0 na Turquia, com golos de Karim Ansarifard (2) e Tarik Elyounoussi, carimbando assim o passaporte para a próxima fase da competição.

O Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca esteve perto de acompanhar Mourinho e Paulo Bento, até porque tinha uma vantagem de um golo trazida de Espanha há uma semana. Mas acabou por ser surpreendido na Ucrânia. Aspas marcou de penálti no último minuto e levou o jogo para o prolongamento, fase em que Gustavo Cabral apontou o segundo golo que apurou o Celta.

A equipa de Vigo salvou a honra dos espanhóis na Liga Europa, pois o Athletic Bilbau saiu derrotado por 2-0 na deslocação ao Chipre, diante do APOEL, e foi eliminado; o mesmo se passou com o Villarreal, que apesar de ter ganho ontem por 1-0 em Roma (golo de Rafael Santos Borre), acabou por ser afastado devido à goleada sofrida em casa no jogo da primeira mão, por 4-0.

Paulo Sousa também foi eliminado. Há uma semana a Fiorentina tinha garantido uma preciosa vantagem de 1-0 no campo do Borussia Moenchengladbach. Mas ontem, no Artemio Franchi, os italianos foram surpreendidos pelos germânicos. Kalinic e Borja Valero até colocoram os viola em vantagem. Tudo parecia bem encaminhado para o apuramento, mas Lars Stindl vestiu a pele de carrasco e marcou três golos (44" de grande penalidade, 47" e 55"). A estocada final nas aspirações da Fiorentina foi dada por Andreas Christensen, aos 60 minutos.

Já o Zenit, dos portugueses Danny e Neto, esteve a vencer por 2-0 o Anderlecht e com a eliminatória igualada. E quando tudo apontava para o prolongamento, os belgas marcaram no último minuto, por Isaac Kiese Thelin, e apuraram-se para os oitavos de final. A maior surpresa terá sido a eliminação do Tottenham. A equipa inglesa tinha perdido com o Gent por 1-0 na Bélgica, e ontem não foi além de um empate a dois golos, num jogo realizado em Wembley.