O Benfica colocou-se hoje em vantagem na final do campeonato nacional de voleibol, ao derrotar em casa o Sporting de Espinho, por 3-0, no terceiro jogo, ficando a um triunfo do título.

No pavilhão da Luz, em Lisboa, os 'encarnados' ganharam com os parciais de 25-21, 25-23 e 25-23 e passaram a liderar a final por 2-1, depois de o Espinho, detentor da Taça de Portugal, ter vencido o primeiro jogo, em casa.

Numa final à melhor de cinco jogos, o Benfica pode sagrar-se campeão se vencer o quarto encontro, a 06 de maio, em Espinho, e recuperar o título perdido para a Fonte do Bastardo na época passada.