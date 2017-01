Pub

Clubes profissionais vão discutir ideias na Cidade do Futebol

O Conselho de Arbitragem da FPF reúne esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os principais clubes profissionais, mas há pelo menos três que não estarão no encontro, nomeadamente os presidentes do Benfica, Sporting e Sp.Braga, respetivamente Luís Filipe Vieira, Bruno de Carvalho e António Salvador.

O principal tema de discussão serão as recentes polémicas que têm envolvido a arbitragem, com alguns clubes, nomeadamente Sporting e FC Porto, a queixarem-se de estarem a ser prejudicados com sucessivos erros desde o início da temporada.

A insatisfação dos azuis e brancos, por exemplo, levou a que um grupo de adeptos, alegadamente pertencentes à claque SuperDragões, se deslocasse na passada semana ao centro de treinos dos árbitros, na Maia, para ameaçarem Artur Soares Dias, o juiz que iria dirigir o encontro dos azuis e brancos em Paços de Ferreira, que acabaria com um empate sem golos.

O FC Porto, refira-se, ainda não revelou se irá marcar presença na Cidade do Futebol.