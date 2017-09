Pub

O tetracampeão Benfica somou hoje o quarto triunfo na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Portimonense por 2-1, num encontro da quinta jornada em que esteve a perder.

O brasileiro Fabrício deu vantagem aos algarvios, aos 56 minutos, mas, aos 59, ficaram sem o ganês Hackamn, que viu o vermelho direto. O 'canarinho' Jonas empatou, de penálti, aos 60, e André Almeida selou o triunfo, aos 78.

Com este resultado, os 'encarnados' ascenderam, provisoriamente, ao segundo lugar, com 13 pontos, menos dois do que o Sporting, vencedor por 3-2 no reduto do Feirense, graças a um penálti de Bas Dost, aos 90+8 minutos.

Vídeos

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Boa jogada de envolvimento dos 'encarnados', Jonas toca para Pizzi na área, que acaba por cair num lance disputado com Ricardo Pessoa. O árbitro manda seguir...

O guarda-redes Ricardo Ferreira segura uma bola vinda de Pedro Sá. O árbitro terá interpretado que foi um corte e não um atraso.

Wellington cai na área, após passe de Fabrício, num lance dividido com Eliseu. O árbitro manda seguir...

Livre na direita batido por Pizzi para o segundo poste, Lisandro toca para o coração da área, mas Ricardo Pessoa ganha o lance a Luisão. O central brasileiro cai e ouvem-se alguns protestos, mas o árbitro manda seguir...

Nakajima ganha a bola a André Almeida e serve Fabrício na esquerda, que flete para o pé direito, tirando Luisão do caminho e remata cruzado e colocado, sem hipótese de defesa para Bruno Varela.

Portimonense: E. Hackman é expulso com vermelho directo! Salvio surge isolado na área, e Hackman dá um encosto nas costas do extremo argentino, com o árbitro a assinalar grande penalidade a favor do Benfica.

Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Está restabelecida a igualdade na Luz!

O lateral português domina na direita e atira de pronto de fora da área, com a bola a fazer um chapéu a Ricardo Ferreira. Fica a dúvida se foi intencional ou se era um cruzamento, mas resultou num golaço!

O Portimonense festeja o golo do empate na Luz, depois de Fabrício rematar na área e bater Varela. No entanto, o árbitro Gonçalo Martins consultou o vídeo-árbitro Fábio Veríssimo e acabou por assinalar fora de jogo a Manafá, que é quem faz o cruzamento.