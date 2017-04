Pub

Federação divulgou um relatório sobre as comissões pagas pelos clubes no período compreendido entre 1 de abril de 2016 e 31 de março de 2017. Sporting paga 4,9 milhões e o FC Porto seis milhões

O Benfica destaca-se nas comissões pagas entre 1 de abril de 2016 e 31 de abril de 2017 e que compreende duas janelas de mercado, a do verão e a de janeiro deste ano.



O relatório foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol e deixa à vista que o tricampeão nacional pagou mais de 30 milhões de euros em comissões. Bem mais que o FC Porto (6,173 milhões) e o Sporting (4,9 milhões).



Em seguida, mas com valores bem diferentes, surgem o V. Guimarães com 2,85 milhões de euros, o Arouca, com 0,523 milhões, e o Nacional, com 0,435 milhões.