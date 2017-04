Pub

O Benfica endereçou "as mais sentidas condolências" ao treinador de futebol do Sporting Jorge Jesus pela morte do seu pai, Virgulino de Jesus, que morreu esta sexta-feira, aos 92 anos.

"Neste momento difícil, fica para sempre na memória o homem e o atleta que honrou as cores do Sporting Clube de Portugal e de outros clubes", escreveu o Benfica no seu site oficial na internet.

Antes, o Sporting tinha escrito, também numa nota publicada no seu site oficial, que "hoje é um dia triste para toda a família sportinguista".

"Virgolino de Jesus, pai do nosso 'Míster' Jorge Jesus, antigo atleta do Sporting Clube de Portugal, onde partilhou os relvados com os 5 Violinos, e Sócio n.º 1.017, faleceu esta manhã", referiu a nota do clube 'leonino'.

A Jorge Jesus, o Sporting manifestou a sua "mais profunda solidariedade e as mais sentidas condolências".

"Não há, nunca, palavras para descrever o sentimento de perda de um pai. Por isso, o Sporting CP curva-se perante a memória de Virgolino de Jesus, que será eterna", destacou o clube.

Para o emblema de Alvalade, "é mais um grande Leão" que deixa fisicamente o Sporting, "mas cuja memória perdurará para sempre" na história do clube 'leonino'.