Leão Frankis Carol foi o melhor marcador da partida, com sete golos

O Benfica 'travou' hoje o Sporting na luta pela conquista do título nacional de andebol, ao empatar na receção aos 'leões' (29-29), em encontro da quinta jornada do Grupo A da fase final do Campeonato.

Depois da derrota de quarta-feira diante do FC Porto, por 30-27, o Benfica ficou praticamente afastado da luta pelo título, mas hoje esteve quase todo o encontro na frente, acabando por claudicar nos últimos 10 minutos.

Numa primeira parte em que o Sporting entrou melhor, os 'encarnados' souberam gerir a pressão inicial e aproveitaram os erros 'leoninos' na finalização para lançar perigosos contra-ataques, que, maioritariamente, se saldaram em golos, levando os comandados de Mariano Ortega a vencer ao intervalo, por 14-12.

Para a segunda parte, Hugo Canela acertou as marcações e fez o Sporting crescer no encontro. Contudo, só ao minuto 51 conseguiu dar a volta ao marcador, por intermédio do ex-benfiquista Cláudio Pedroso (25-26).

Uma reviravolta que não conseguiu, porém, consolidar, dando mostras que a equipa jogou nesta ponta final mais com o coração do que com a cabeça.

Curiosamente, os maiores festejos sentidos nas bancadas aconteceram quando terminou o encontro de futebol em Braga, onde o FC Porto empatou com os 'arsenalistas' (1-1), em encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.

Benfica - Sporting, 29-29.

Ao intervalo: 14-12.

Sob a arbitragem de Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam:

- Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho (2), João Pais, Belone Moreira (6), Paulo Moreno (6), Uelington Silva (2) e Alexandre Cavalcanti (2). Jogaram ainda Nikola Mistrevski, Valter Soares, Tiago Pereira (1), Elledy Semedo (4), Fábio Vidrago (2), Jernej Papez (2), Hugo Lima (1), Luca Rakovic (1) e David Pinto.

Treinador: Mariano Ortega.

- Sporting: Matej Asanin, Pedro Portela (3), Michal Kopco (1), Carlos Ruesga (1), Frankis Carol (7), Ivan Nikcevic (2) e Janko Bozovic (2). Jogaram ainda Aliosa Cudic, Igor Zabic (5), Cláudio Pedroso (4), Carlos Carneiro (1), João Pinto (2), Edmilson Araújo (1), Bosco Bejlanovic, Francisco Tavares e Bruno Gaspar.

Treinador: Hugo Canela.

Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 6-5 (10), 8-7 (15), 11-9 (20), 13-10 (25), 14-12 (intervalo), 17-14 (35), 19-17 (40), 23-21 (45), 25-24 (50), 27-27 (55) e 29-29 (resultado final).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.