Luís Filipe Vieira e António Salvador estiveram juntos este domingo em ação solidária.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e António Salvador, líder do Sp. Braga, juntaram-se esta tarde de domingo, antes do jogo entre as duas equipas (20.15, no Municipal de Braga), para apoiar uma causa social.

Os dois clubes juntaram-se para reconstruir uma casa para os irmãos Pedro e Gino, que há dois anos perderam os pais depois da explosão de uma botija de gás, e que também destruiu a residência familiar.

Com a denominação 'Uma casa, um futuro', a fundação Benfica recolheu meios financeiros para obra, enquanto o clube bracarense realizou um jogo de futsal, para a recolha de fundos, por exemplo.

"Mais importante do que muitas palavras o importante é fazer coisas. Neste caso, queremos construir e mobilar uma casa para que estas crianças tenham uma vida mais feliz. Contem com o Benfica e com a sua Fundação...", salientou Luís Filipe Vieira.

Já António Salvador, lembrou o "momento especial" para as crianças: "O futebol está a demonstrar que pode ser solidário ajudando pessoas e a sociedade civil."