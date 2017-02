Pub

Águias jogam primeiro na 21.ª jornada, antes da visita do FC Porto a Guimarães

O Benfica defende a liderança na abertura da 21.ª jornada da I Liga de futebol, ao receber o Arouca na sexta-feira, na expetativa de beneficiar de um deslize do perseguidor FC Porto na difícil visita a Guimarães.

Com apenas um ponto de vantagem sobre os 'dragões', o tricampeão nacional é claro favorito para o confronto com o 10.º classificado da prova, que venceu na primeira volta, por 2-1, procurando responder na mesma moeda ao rival portuense.

Na ronda anterior, o FC Porto bateu o Sporting, retirando à equipa lisboeta as derradeiras ilusões de conquistar o título, e colocou o Benfica sob pressão para o jogo do dia seguinte com o Nacional, mas os 'encarnados' não se intimidaram e venceram os madeirenses por 3-0.

Rui Vitória, que esteve ausente frente aos insulares por estar a cumprir uma suspensão por 15 dias, também vai falhar o encontro com o Arouca, mas o treinador não é única baixa no Benfica, que continua privado dos lesionados Grimaldo, Lisandro e Raúl Jiménez.

Ao FC Porto está reservado um compromisso significativamente mais complicado nesta ronda, na deslocação ao estádio do Vitória de Guimarães, quinto classificado e bem dentro da corrida ao terceiro posto, que pode valer a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época.

O embate vai proporcionar também o regresso do avançado brasileiro Soares a Guimarães, onde esteve na primeira parte da temporada, antes de se transferir para o FC Porto, a tempo de se tornar o herói do 'clássico' com o Sporting, no qual marcou os dois golos dos portuenses.

Tanto o Benfica, que persegue um inédito quarto título consecutivo, como o FC Porto procurarão entrar da melhor forma num ciclo importante, que contempla as partidas dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente aos alemães do Borussia Dortmund e aos italianos da Juventus, respetivamente.

Depois do desaire no Estádio do Dragão, que o deixou a 10 pontos do Benfica e a nove do FC Porto, restará ao Sporting segurar a terceira posição, ameaçada pelo Sporting de Braga e pelo Guimarães, que estão a apenas um e três pontos de distância, respetivamente.

A equipa 'leonina', que tem Bruno César e Joel Campbell lesionados, desloca-se no domingo ao reduto do Moreirense, que ocupa a 15.ª posição e também precisa de amealhar pontos para se distanciar da zona de despromoção ao segundo escalão.

No mesmo dia, o Braga, que não ganha há três jogos na competição, visita o recinto do Boavista, tranquilo no 11.º lugar, enquanto o Marítimo, que mantém o quinto lugar 'debaixo de olho', desloca-se a Vila do Conde para medir forças com o Rio Ave.

O 'lanterna-vermelha' Nacional e o Tondela, penúltimo posicionado, recebem o Belenenses e o Feirense, adversários do 'seu campeonato', frente aos quais procuram conquistar pontos que lhes permitam deixar a zona de despromoção.