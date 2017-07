Pub

Estafeta mista reforça expectativas olímpicas. João Pereira saboreia mais um título europeu e Vanessa Fernandes fala em recomeço

O Benfica sagrou-se ontem campeão europeu de triatlo, ao vencer a prova por clubes em Banyoles (Espanha), com uma equipa constituída por Melanie Santos, Miguel Arraiolos, Vanessa Fernandes e João Pereira. Esta prova teve a curiosidade de ter sido realizada no formato de estafetas mistas, que vai estrear-se nos Jogos Olímpicos em Tóquio, em 2020.

O Benfica esteve sempre nos primeiros quatro lugares de uma prova decidida na parte final, tendo cabido a João Pereira a tarefa de cortar a meta, com o atleta de 29 anos a impor um ritmo fortíssimo. De resto, este tem sido um ano de sonho para ele, depois de em junho ter sido campeão europeu de triatlo tanto na distância olímpica como em sprint, no espaço de uma semana.

Em declarações ao DN, João Pereira elogiou o grande trabalho de equipa que permitiu esta vitória. "Estivemos todos muito bem, sempre com aquele espírito de "deixa--me lá não enterrar, fazer o melhor e passar o testemunho". Estamos de parabéns, pois conseguimos vencer uma prova muito competitiva", referiu, defendendo que esta equipa do Benfica até poderá ser a mesma que defenderá Portugal nos Jogos Olímpicos, "com uma ou outra alteração". João Pereira concorda com este novo formato de estafeta mista: "O triatlo é dos poucos desportos que misturam os sexos, tornando-se assim uma modalidade inclusiva, o que é ótimo."

Ao DN, Vanessa Fernandes também confessou gostar muito desta comunhão de esforços entre homens e mulheres. "Gosto muito de competir em provas por equipas, pois cada um de nós tenta dar o máximo em função da equipa. Costumo dar-me muito bem em competições por equipas, o que felizmente se confirmou", sublinha.

Sendo uma atleta com inúmeras vitórias de grande dimensão internacional, a verdade é que há já muito tempo que Vanessa Fernandes não saboreava um triunfo tão importante. "Sim, é verdade, este é um momento muito motivante para mim e vou guardá-lo no coração. É como um novo começo e vou agarrar-me a isto com toda a força! Agora é seguir neste caminho, sempre com a mesma ideia de competir sem pressão", realça.

Portugal também esteve representado nesta Taça dos Campeões Europeus pela equipa do Olímpico de Oeiras, composta pelos atletas Andreia Ferrum, Gonçalo Santos, Ana Ramos e Rafael Domingos e que terminou em nono lugar.

A fechar o pódio desta Taça dos Campeões Europeus estiveram a equipa francesa da Poissy Triathlon, segunda classificada, e os espanhóis da Cidade de Lugo Fluvial, em terceiro lugar.

Benfica 'pentacampeão' europeu

O triatlo é a quinta modalidade a dar um título europeu ao Benfica, depois do atletismo (1988, 1989, 1990, 1991 e 1992), futebol (1960-61 e 1961-62), futsal (2009--2010) e hóquei em patins (2012-13 e 2015-16).