Equipa encarnada ganhou o quarto título nos últimos cinco anos

Num sábado em que os adeptos do Benfica esperam festejar o tetracampeonato no futebol, a festa começou mais cedo na Luz, com o título nacional conquistado pela equipa de voleibol.

A turma encarnada, comandada por José Jardim, venceu o Sporting de Espinho por 3-0 na quinta e decisiva partida da final do campeonato, depois de ambas as equipas terem vencido os jogos anteriores nos respetivos pavilhões.

Na negra, o Benfica não deu hipótese ao Sp. Espinho e venceu por 3-0, com parciais de 25-21, 25-17 e 25-19.

Este é o sétimo título de campeão para o Benfica, em voleibol, e o quarto nos últimos cinco anos, com as águias a recuperarem assim o título perdido na época passada para o Fonte Bastardo.

O Sp. Espinho continua, no entanto, a ser o recordista de títulos, com 18.