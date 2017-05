Pub

O Benfica conquistou o 36.º título de futebol e um tetracampeonato inédito na sua história, caso vença no Estádio da Luz o Vitória de Guimarães.

Os golos

Fejsa recupera a bola, Jonas aproveita e remata forte e cruzado de fora da área, a obrigar Douglas a uma boa defesa, e na recarga, Cervi remata rasteiro na esquerda da área, de ângulo apertado, e inaugura o marcador na Luz.

Excelente o passe em profundidade do Ederson, a isolar Raúl Jiménez na área, que toca a bola por cima de Douglas perante a saída dos postes do guardião e toca de cabeça já na pequena área, para o segundo do encontro.

Excelente a combinação entre Pizzi e Jonas no corredor central, com o médio português a rematar na área, fora do alcance de Douglas. Está feito o terceiro na Luz!

Benfica: Golo de Jonas! Através da marcação de uma grande penalidade.

Pizzi surge isolado na área e faz o chapéu a Douglas, com Pedro Henrique a conseguir o corte em cima da linha de golo. Os jogadores do Benfica ficam a pedir golo, mas a bola não chega a entrar.