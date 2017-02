Pub

Avançado brasileiro, irmão do ex-portista Maicon, foi preponderante ao estádio da sua antiga equipa. Azuis do Restelo ultrapassam equipa de Manuel Machado que ainda não venceu ao serviço do seu novo clube

E vão cinco encontros do Belenenses sem perder com uma boa sequência - duas vitórias e três empates. Nesta segunda-feira os azuis do Restelo triunfaram fora por 2-1 e ultrapassaram o seu opositor passando agora a ocupar a 11.ª posição com 29 pontos ao passo que o Arouca está no lugar abaixo com menos dois pontos.



O jogo foi muito movimentado com Tomané a marcar aos 38' para a equipa de Manuel Machado que leva duas derrotas em dois jogos pelo Arouca. Na segunda parte, Maurides marcou duas vezes da mesma maneira; canto de Miguel Rosa e conclusão do irmão do ex-portista de Maicon no relvado da sua antiga equipa e logo no primeiro jogo a titular pela formação de Quim Machado que o tinha utilizado uma dezena de minutos na jornada passada na receção ao Vitória de Guimarães.



Este triunfo deve garantir a permanência ao Belenenses ao passo que o Arouca vai em três derrotas consecutivas, duas delas, como já referido, no consulado Manuel Machado.