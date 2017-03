Pub

Ex-jogador inglês saía do centro de treinos do Arsenal e foi o culpado

O ex-internacional inglês David Beckham esteve envolvido esta segunda-feira num acidente de viação em Londres, Inglaterra, tendo sofrido uma forte pancada no braço direito.

Tudo terá acontecido quando o antigo jogador estava a sair do centro de treinos do Arsenal, onde joga o filho Brooklyn, que também estava no carro, não tendo respeitado a prioridade de um outro carro.

De acordo com alguns transeuntes, o também empresário fez questão de pedir desculpas ao outro condutor envolvido.