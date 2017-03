Pub

O antigo internacional alemão foi interrogado por procuradores federais na sequência da acusação de corrupção que recai sobre o germânico desde 2015

A 'lenda' do futebol alemão Franz Beckenbauer foi esta quinta-feira interrogado por procuradores federais na sequência da acusação de corrupção que recai sobre o germânico desde 2015.

Beckenbauer é um dos quatro membros do comité organizador do Mundial2006, na Alemanha, acusado de fraude, lavagem de dinheiro, gestão danosa e apropriação danosa de fundos relacionados com um pagamento de 6,7 milhões de euros efetuados à FIFA em 2005.

Em declarações à agência noticiosa AP, o gabinete do procurador-geral da Suíça disse que o alemão "foi cooperante" durante os inquéritos dos procuradores. A casa do antigo jogador, de 71 anos, foi alvo de buscas em 2016.