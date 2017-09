Pub

O Bayern Munique perdeu hoje em Hoffenheim por 2-0, na terceira jornada da Liga alemã de futebol, somando a primeira derrota na prova e deixando o seu adversário na liderança, junto a Borussia Dortmund e Hannover.

O 'carrasco' da equipa bávara foi o avançado Mark Uth, autor dos dois golos do Hoffenheim, o primeiro aos 27 minutos, a aproveitar uma desconcentração fatal de Mats Hummels.

Em tarde desinspirada, a formação de Munique não conseguiu ripostar e o Hoffenheim confirmou o triunfo na segunda parte, com o segundo golo de Uth, aos 51 minutos, servido pelo médio suíço Steven Zuber.

Carlo Ancelotti ainda tentou dar a volta aos acontecimentos, com as entradas de Ribéry e Robben, aos 57 e 78 minutos, respetivamente, e do ex-Real Madrid James Rodriguez, aos 78, mas sem efeitos práticos.

Por seu lado, o Borussia Dortmund não foi além de um 'nulo' no terreno do Friburgo, mas assumiu a liderança partilhada da 'Bundesliga' com o Hoffenheim e o Hannover, todos com sete pontos, mais um do que Leipzig, Bayern Munique e Hamburgo.

Nos outros jogos, o Mainz recebeu e venceu por 3-1 o Bayer Leverkusen, o Augsburgo também fez valer o fator casa para derrotar o Colónia por 3-0, o Borussia Möchengladbach deixou-se surpreender em casa por 1-0 pelo Eintracht Frankfurt e o Wolfsburgo não conseguiu melhor do que um empate a um golo na receção ao Hannover.