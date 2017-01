Pub

Leipzig acabou com a invencibilidade do Hoffenheim, a última equipa invicta na Bundesliga

O líder Bayern Munique e o perseguidor Leipzig mantiveram hoje distâncias no topo do campeonato alemão de futebol, ao imporem-se pelo mesmo resultado (2-1) no estádio do Werder Bremen e na receção ao até hoje invicto Hoffenheim, respetivamente.

A 18.ª jornada da prova, a primeira da segunda volta, deixou tudo na mesma, ainda que o duo da frente tenha sentido dificuldades, em especial o Leipzig, que esteve a perder frente ao Hoffenheim, mas conseguiu impor aos visitantes a primeira derrota na prova.

O Bayern, pelo contrário, começou por impor sua 'lei' em Bremen, chegando ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Robben, aos 30 minutos, e Alaba, aos 45+1, mas os anfitriões nunca deitaram a 'toalha ao chão', tendo reduzido no início da segunda parte, aos 53, por intermédio de Kruse.

O médio português Renato Sanches entrou em campo aos 62 minutos, numa altura em que já estava fechado o resultado, que permite ao tetracampeão alemão manter-se na liderança do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o Leipzig.

O vice-comandante entrou em casa a perder, na sequência do golo marcado por Amiri, aos 18 minutos, mas conseguiu dar a 'volta ao texto' e vencer a única equipa invicta na competição, graças aos remates certeiros de Werner, aos 38, e Sabitzer, aos 77.

O Colónia obteve a goleada da ronda até ao momento, ao vencer o lanterna-vermelha Darmstadt no seu próprio estádio por 6-1, com Osako em destaque, ao marcar dois golos, tendo o Augsburgo conquistado um importante triunfo fora de casa, frente ao Wolfsburgo, por 2-1.