Bayern Munique campeão alemão pelo quinto ano consecutivo

O Bayern Munique conquistou hoje o título de campeão alemão de futebol, o 27.º da sua história e o quinto consecutivo, ao vencer fora o Wolfsburgo, por 6-0, em jogo da 31.ª jornada.

Com o Bayern Munique é também campeão o médio internacional português Renato Sanches, contratado pelos bávaros ao Benfica e que hoje entrou aos 75 minutos, mas que raramente foi opção na equipa de Carlo Ancelotti, com 16 jogos no campeonato, 11 dos quais como suplente utilizado.

A equipa alemã, recordista de títulos, muito à frente do Nuremberga (com nove), não pode este ano fazer a 'dobradinha', depois de ter sido eliminada a meio da semana pelo Borussia Dortmund (3-2) nas meias-finais da Taça da Alemanha.

Depois de já ter goleado em Munique (5-0), a visita de hoje a Wolfsburgo tornou-se num passeio para o Bayern, que sabia de antemão, face ao empate mais cedo do Leipzig, que um triunfo lhe garantia o título quando ainda faltam disputar três jornadas.

Assim, ao intervalo o Bayern já vencia por 3-0, com golos de Alaba, aos 19 minutos, e um 'bis' de Lewandowski, aos 36 e 45 minutos.

No segundo tempo, Robben fez o 4-0 aos 66 minutos, e foi já com Renato Sanches em campo -- entrou aos 75 minutos para o lugar de Thiago Alcântara -, que a equipa voltou a marcar: aos 80 por Thomas Mueller, e aos 85 por Kimmich.

Com três jogos ainda por disputar na 'Bundesliga', o título de hoje foi também o da despedida do alemão Philipp Lahm e do espanhol Xabi Alonso, que já anunciaram a retirada no final da temporada.

A 'festa' bávara foi hoje possível muito por 'culpa' do Leipzig, que mais cedo não conseguiu mais do que um empate em casa sem golos diante do Ingolstadt, o que deixou, em caso de triunfo, o Bayern matematicamente inalcançável.

A ronda foi atípica para as equipas da frente, com o Borussia Dortmund a também não conseguir mais do que um nulo na receção ao Colónia, com a equipa de Raphael Guerreiro a ficar à mercê do Hoffenheim no terceiro lugar.

No domingo, o Hoffenheim poderá subir ao terceiro posto, caso vença na receção ao Eintracht Frankfurt, ficando assim em posição de qualificação direta para a Liga dos Campeões, enquanto o quarto classificado tem de disputar o 'play-off' de acesso.

