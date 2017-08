Pub

Jogador português fez o pedido para "estudar algumas ofertas", de acordo com o diretor desportivo do Bayern Munique

O Bayern Munique revelou este sábado que deu autorização a Renato Sanches para procurar novo clube, depois do futebolista internacional português ter pedido para sair do emblema germânico.

"Ele (Renato Sanches) pediu o treinador Carlo Ancelotti para não ser convocado frente ao Werder Bremen para poder estudar algumas ofertas que tem. O treinador disse que sim", afirmou o diretor desportivo do Bayern Munique, o ex-jogador Hasan Salihamidzic.

Pouco utilizado na última temporada, o antigo médio do Benfica, de 20 anos, voltou a perder espaço no plantel dos bávaros com a chegada do francês Tolisso.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A imprensa alemã aponta que Liverpool e Chelsea estão interessados em contar com Renato Sanches.