Líderes da Bundesliga venceram por 8-0. Leipzig continua a cinco pontos

O Bayern Munique "esmagou" o Hamburgo, na 22.ª jornada da Bundesliga, ao vencer por 8-0 na receção ao antepenúltimo classificado da Liga alemã.

Vidal (17'), Lewandowski (24', g.p.', 42' e 52'), Alaba (56'), Coman (65' e 69') e Robben (87') assinaram a goleada do Bayern, que mantém cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig (3-1 na receção ao Colónia).

O Dortmund, adversário do Benfica na Champions, mantém-se no 3.º lugar e a 13 pontos do Bayern, após ter vencido por 3-0 na visita ao Freiburg, golos de Sokratis e Aubameyang (2).