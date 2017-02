Pub

Bávaros golearam em casa o Arsenal por 5-1, campeões europeus viraram o jogo em Madrid e derrotaram o Nápoles por 3-1 com Maradona na tribuna

Bayern Munique e Real Madrid estão perto de garantir a qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em Munique, com Renato Sanches no banco a tempo inteiro, os campeões alemães ainda apanharam um pequeno susto quando o Arsenal respondeu a um golo madrugador de Robben através de Alexis Sánchez que recargou com êxito uma grande penalidade detida por Neuer.



Contudo, depois do intervalo, o Bayern fez um assalto infernal à baliza do também chileno Ospina e marcou por três vezes, com Thiago Alcântara a bisar, Lewandowski a marcar o golo da praxe e Thomas Muller a apontar o seu primeiro golo em 2017.



Em Madrid, o Real viu-se a perder bem cedo, logo aos 8 minutos, com um golo de Insigne para o Nápoles, porém, Benzema restabeleceu a igualdade aos 19' depois de uma assistência de Carvajal.



No segundo tempo, Kroos, a passe de Ronaldo, e Casemiro, este com um fulminante pontapé, deram corpo à superioridade madridista.