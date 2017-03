Pub

O Dortmund perdeu com o Hertha Berlim (2-1) e falhou a oportunidade de reduzir distâncias para o Leipzig,

O Bayern Munique reforçou este sábado a liderança do campeonato alemão, ao vencer, por 3-0, o Eintracht Frankfurt, beneficiando das surpreendentes derrotas de Leipzig e Borussia Dortmund na 24.ª jornada da prova.

O campeão alemão deparou-se com alguma resistência por parte da equipa visitante, sexta classificada, mas resolveu a questão a seu favor ao marcar dois golos pouco antes do intervalo, por Lewandowski e Douglas Costa, aos 38 e 41 minutos, respetivamente.

O avançado polaco bisou já na segunda parte, aos 55 minutos, e quando o médio português Renato Sanches entrou em campo, aos 82, substituindo Arturo Vidal, já o Bayern se limitava a gerir tranquilamente a nona vitória caseira, em 12 jogos.

A equipa de Munique passou a dispor de 10 pontos de vantagem sobre o Leipzig, segundo posicionado, que perdeu em casa por 1-0 com o aflito Wolfsburgo, 14.º colocado, na sequência do golo de Mario Gómez, num encontro em que o português Vieirinha jogou os últimos oito minutos.

O Dortmund falhou a oportunidade frente ao Hertha Berlim de reduzir distâncias para o Leipzig, três dias depois de ter goleado o Benfica por 4-0 e sentenciado a eliminação da equipa portuguesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anulando a derrota por 1-0 sofrida em Lisboa.

O internacional português Raphaël Guerreiro foi totalista, mas incapaz de evitar a derrota do Dortmund - que se mantém no terceiro lugar -, consumada com golos de Salomon Kalou, aos 11 minutos, e Marvin Plattenhardt, aos 71, de pouco valendo o tento do 'incontornável' Aubameyang, autor de um hat-trick ao Benfica, aos 55.

O guarda-redes português Daniel Fernandes foi titular e contribuiu para a vitória do Darmstadt na receção ao Mainz, por 2-1, que, ainda assim, não a retirou do último lugar, enquanto Friburgo e Hoffenheim contentaram-se com um empate 1-1