Em setembro de 1929 disputou-se a primeira e única prova de ciclismo que ligou a capital espanhola à portuguesa. "Cañardo ganhou o 1.º Madrid-Lisboa: a equipa espanhola ficou na posse da Taça Generalíssimo Franco; Manique foi o melhor dos portugueses (quarto lugar) e Lourenço venceu brilhantemente a etapa Tomar-Lisboa", resumiu o texto do DN no suplemento Vida Desportiva, elogiando a postura dos ciclistas portugueses e justificando que "o que lhes faltou foi o treino de provas internacionais, o contacto de homens com experiência e saber como profissionais". "O I Madrid-Lisboa foi uma prova útil para os portugueses. Que se aproveitem os ensinamentos recolhidos e não se perca em lamentações o reconhecimento da verdade", lia-se ainda no DN. A prova tinha a duração de cinco dias, com os ciclistas a percorrerem um total de 850 quilómetros até à chegada a Sacavém.

O ciclista Mariano Cañardo ladeado por dois concorrentes portugueses. Canãrdo foi o primeiro espanhol profissional a tempo inteiro, que anos depois da prova entre Madrid e Lisboa alcançou um 9.º e um 6.º lugar na Volta à França de 1934 e 1936

A ligação entre a capital espanhola e a portuguesa dividia-se em cinco etapas: começava em Madrid, passava por Talavera de la Reina, Cáceres, Mérida, Badajoz, depois Tomar até ao epílogo em Lisboa

Antes da chegada dos primeiros ciclistas do Madrid--Lisboa, realizou-se no Estádio do Lumiar um festival velocipédico, em que estiveram presentes Nicolau Franco, embaixador de Espanha, e o presidente da Câmara de Lisboa Rodrigues de Carvalho