Jogo só se iniciou uma hora depois do previsto

Adeptos do AEK e o PAOK protagonizaram uma batalha campal antes do jogo da final da Taça da Grécia de futebol que se disputa este sábado na cidade de Volos, cujo início teve de ser retardado por uma hora.

Segundo os meios de informação locais, registaram-se mais de uma dezena de feridos, vários do quais tiveram que se transportados ao hospital, mas nem por isso o jogo foi suspenso.

Os confrontos começaram na estrada que dá acesso ao estádio, onde não se encontravam naquele momento forças policiais, e prosseguiram no interior do recinto, com 'hooligans' dos dois clubes a lançar cadeiras e outros objetos entre si.

As forças antimotim lançaram bombas de gás lacrimogéneo e necessitaram de mais de meia hora para acalmar a situação, tendo os jogadores de ambas as equipas entrado em campo com a intenção de diminuir a tensão que se vivia nas bancadas.

A realização da partida esteve em dúvida até sexta-feira pelo facto de a organização da final não cumprir os requisitos necessários, visto que nem as cadeiras nem a entradas estavam numeradas.

O Ministro dos Desportos do governo grego chegou a recomendar o adiamento da partida, mas ao fim de várias horas de negociações entre a Federação e os clubes, foi decidido realizar a final.

