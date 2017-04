Pub

O Bastia anunciou esta terça-feira que vai encerrar provisoriamente a bancada onde estavam os adeptos que invadiram o relvado durante o jogo com o Lyon, obrigando à suspensão do jogo da 33.ª jornada da Liga francesa de futebol.

A clube francês vai também remodelar a bancada, a fim de melhor as condições de segurança do estádio Armand-Cesari, e proibir a entrada no recinto de todas as pessoas envolvidas nos distúrbios que forem identificadas.

"O Bastia e a maioria dos seus adeptos recusam-se a ficar reféns de uma minoria e bater-se-ão até às últimas consequências para preservar os valores do clube e o lugar que conquistou entre a elite do futebol francês", indica o comunicado publicado no site oficial do clube.

O clube da Córsega informou também que vai apresentar uma queixa contra desconhecidos, na sequência da invasão de campo, durante a qual os adeptos locais tentaram agredir jogadores da equipa visitante, entre eles o guarda-redes português Anthony Lopes.

O encontro entre a formação treinada pelo português Rui Almeida, lanterna-vermelha da prova, e o Lyon, quarta classificado, foi suspenso ao intervalo, quando o resultado estava em 0-0, depois de o jogo já ter começado com uma hora de atraso, após uma primeira invasão do recinto.