Akil Mitchell recuperou rapidamente e agradeceu na rede social Twitter a preocupação de todos

O basquetebolista norte-americano Akil Mitchell sofreu uma lesão pouco habitual no jogo de quinta-feira à noite dos New Zealand Breakers: atingido por um colega da outra equipa, o olho saltou da órbita. O incidente obrigou a que fosse levado de urgência para o hospital.

"Com a palma da mão senti o olho ao lado da minha cara. Ainda conseguia ver do olho. Lembro-me de pensar... isto é mau, mas depois senti que estava fora do lugar e foi quando entrei um bocadinho em pânico", contou Mitchell a uma rádio neozelandesa.

O basquetebolista de 24 anos contou ainda como a reação dos colegas o assustou e como a ideia de perder a visão e a carreira lhe passou pela cabeça. "Quando cheguei à ambulância e me deram medicamentos para as dores e umas gotas de solução salina o olho voltou ao lugar, o que também é um sensação estranha", contou ainda.

Mitchell agradeceu na rede social Twitter a preocupação de todos e até fez uma piada, com um emoji de olhos, perguntando se era demasiado cedo.