Suíços são adversários do Benfica na Liga dos Campeões

O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este domingo, 1-1, no terreno do FC Sion e falhou a possibilidade de se isolar na liderança do campeonato suíço de futebol, na sexta jornada.

O holandês Ricky van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting, deu vantagem aos campeões helvéticos, logo aos sete minutos, e, pouco depois, aos 19, falhou uma grande penalidade. Na segunda parte, o FC Sion refez a igualdade pelo brasileiro Cunha, aos 47.

O Basileia, adversário do Benfica no Grupo A da Champions, juntamente com Manchester United e CSKA Moscovo, é o terceiro classificado do campeonato suíço, com os mesmos 11 pontos do Young Boys, menos um do que o Zurique, que lidera.