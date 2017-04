Pub

O clube tem agora um total de 20 títulos nacionais

O Basileia conquistou esta sexta-feira o seu oitavo título consecutivo de campeão suíço de futebol, com seis jogos por realizar, ao vencer por 2-1 no reduto do Lucerna, em encontro da 30.ª jornada da prova.

O marfinense Seydou Doumbia, logo aos três minutos, e Renato Steffen, aos 71, apontaram os tentos dos forasteiros, que passaram a contar 77 pontos, em 30 jogos, contra 53 do Young Boys, que disputou 29.

Pela equipa da casa, que segue no quarto posto, com 43 pontos, faturou o suplente Marco Schneuwly, aos 88 minutos.

O Basileia venceu as últimas oito edições da prova, desde 2009/10, e tem agora um total de 20 títulos, contra 27 do Grasshopper, que lidera o ranking.

Urs Fischer selou o segundo título ao comando do Basileia, mas, ainda assim, vai ser substituído na próxima temporada por Raphael Wicky.