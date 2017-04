Pub

A equipa catalã recebeu e goleou o Sevilha por 3-0 em jogo da 30.ª jornada da Liga Espanhola

O Barcelona, que é treinado por Luis Enrique, recebeu e venceu o Sevilha esta quarta-feira por 3-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol

A equipa catalã dominou o encontro, ao intervalo já vencia por 3-0 com golos de Luis Suárez aos 25' minutos e de Lionel Messi aos 28' e aos 33' minutos. Já a acabar o jogo o jogador do Sevilha Vitolo viu o segundo amarelo e consequente ordem de expulsão, numa altura em que o resultado já estava definido.

A equipa do Barcelona após a vitória è líder à condição do campeonato, com mais um ponto que o rival Real Madrid que na noite desta quarta-feira defronta o Leganés.