Português fechou a contagem na vitória sobre a sua antiga equipa, o Valência

O FC Barcelona bateu hoje em casa o Valência, por 4-2, com um golo do português André Gomes, e manteve-se a dois pontos do Real Madrid, líder da liga espanhol da futebol.

No jogo de encerramento da 28.? jornada, o Valência até marcou primeiro em Camp Nou, por Mangala, aos 29 minutos, mas o FC Barcelona deu a volta com golos Luis Suaréz, aos 35, e Lionel Messi, aos 45, na conversão de uma grande penalidade, num lance de que resultou a expulsão do central francês ex-FC Porto.

Com João Cancelo no 'onze' inicial, a equipa visitante ainda conseguiria empatar antes do final da primeira parte, por Munir, aos 45+1.

Em superioridade numérica, a equipa comandada por Luis Enrique superiorizou-se na segunda parte e voltou a colocar-se em vantagem aos 52 minutos, por Messi, que retomou liderança da corrida à Bota de Ouro europeia, com 25 golos, antes de com André Gomes fechar a contagem, aos 89, assistido por Neymar.

O FC Barcelona soma agora 63 pontos, menos dois do que o Real Madrid, enquanto o Valência está em 14.º.

Noutro jogo da 28.? jornada, o Deportivo, de Bruno Gama e Luisinho, foi derrotado em casa por 1-0 pelo Celta Vigo, com Iago Aspas a dar a vitória à equipa galega, aos 74 minutos.

Em risco de despromoção, o Sporting de Gijón conseguiu hoje, por seu turno, uma preciosa vitória em casa frente ao Granada (3-1).

O Granada marcou primeiro, aos 51 minutos, por Sverir Ingason, mas em apenas sete minutos a equipa da casa resolveu a partida, com golos de Lacina Traoré, aos 60, Jean Babin, aos 64, e Carlos Carmona, aos 67.

Os asturianos subiram ao 18.° lugar, com 21 pontos, relegando o Granada para o 19.° e penúltimo lugar.