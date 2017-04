Pub

O clube catalão tem agora um prazo de dez dias para recorrer da pena aplicada pelo Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol

O FC Barcelona vai recorrer da suspensão de três jogos aplicada esta terça-feira ao futebolista brasileiro Neymar, expulso no jogo de sábado com o Málaga, da 31.ª jornada da liga espanhola, disse fonte do clube à agência EFE.

O clube catalão tem agora um prazo de dez dias para recorrer da pena aplicada pelo Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol.

Neymar foi suspenso um jogo por acumulação de amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu ironicamente o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0.

O internacional brasileiro foi admoestado com o segundo cartão amarelo aos 65 minutos, numa altura em que o Málaga vencia por 1-0, acabando por marcar o segundo golo em cima do minuto 90.

Com este castigo, Neymar ficará afastado da receção do 'Barça' à Real Sociedad, a 15 de abril, do 'clássico' com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, a 23, e do jogo com o Osasuna, a 26, em Camp Nou.