Vitória sobre a Real Sociedad por 3-2

O Barcelona garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei ao vencer a Real Sociedad por 5-2, isto depois do triunfo também da primeira-mão por 1-0.

Denis Suarez, por duas vezes, Messi, Luis Suarez e Arda fizeram os golos do Barcelona, ao passo que Juanmi e Willian reduziram para a Real Sociedad.

Os catalães juntam-se assim a Celta de Vigo, Atlético de Madrid e Alavés nas meias-finais da Taça do Rei.