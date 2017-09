Pub

"É um exemplo de como o futebol está", disse Albert Soler

O Liverpool pediu 200 milhões de euros ao Barcelona por Philippe Coutinho, e esta foi a razão pela qual a transferência falhou, explicou o dirigente catalão Albert Soler este sábado, em conferência de imprensa.

Os dirigentes do clube catalão insistiram que não estão prontos para entrar num mercado tão inflacionado. "Na sexta-feira, depois de semanas de propostas e negociações, o Liverpool pôs um preço no jogador que nós queríamos. Um preço de 200 milhões e nós decidimos que não íamos avançar. É um exemplo de como o futebol está", disse Soler.

Para o dirigente, o que aconteceu no mercado este verão "levou-nos para um modelo completamente diferente". Soler deu ainda outro exemplo das loucuras do mercado de transferências no futebol: "Estamos num mercado em que um guarda-redes chegou a 50 milhões. Não nos vamos envolver nisso. Não vamos pôr o clube em risco".

Em causa, para Soler, a entrada de países como "os principais agentes no mundo do futebol", algo que a UEFA precisa de analisar, concluiu.

O Barcelona viu sair o brasileiro Neymar para o PSG por 222 milhões milhões e acabou por pagar também uma soma milionária por Dembele: 105 milhões.

