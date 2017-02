Pub

Final de contrato de Isco aproxima-se do final: Barça pondera contratá-lo a "custo zero"

O Barcelona está atento à situação de Isco, médio espanhol do Real Madrid, e pondera avançar para a sua contratação em 2018.

Isco, formado no Valência e que brilhou no Málaga, foi contratado pelos "merengues" em 2013, mas não é opção prioritária para Zidane no Santiago Bernabéu.

O criativo de 24 anos tem contrato até 2018, por isso poderá assinar a "custo zero" por qualquer outro clube se não renovar antes de 31 de dezembro.

Assim, segundo o jornal As, o Barça pondera avançar para a sua contratação, estando também a acompanhar a situação de Marquinhos, central brasileiro do PSG.