Derrota em Málaga deixa catalães a três pontos dos "merengues". Neymar foi expulso

O Barcelona foi derrotado no terreno do Málaga, por 2-0, golos de Sandro Ramírez, aos 32" e Jony, aos 90". Foi uma noite em que tudo correu mal para os "blaugrana", nomeadamente para Neymar, expulso por agressão, aos 66".

O Barcelona pode queixar-se de uma decisão inacreditável do árbitro Gil Manzano, que aos 79", com 1-1 no marcador, transformou um claro penálti sofrido por Sergi Roberto numa falta fora da área.

Com este resultado, o Real Madrid ganhou algum conforto na liderança, dispondo de três pontos de avanço sobre o Barça e um jogo a menos disputado.