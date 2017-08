Pub

Vitória por 5-0 num jogo que serviu também de homenagem às vítimas do acidente aéreo que causou a morte à maioria dos jogadores da equipa brasileira

O FC Barcelona goleou esta segunda-feira a Chapecoense, por 5-0, e conquistou o Troféu Joan Gamper, num jogo em foram homenageadas as vítimas do acidente aéreo que em novembro causou a morte à maioria dos jogadores da equipa brasileira de futebol.

O jogo disputado em Barcelona proporcionou ainda o regresso do futebolista Alan Ruschel aos relvados e de outros dois sobreviventes da tragédia de Meddellin, na Colômbia, Neto e Follmann, cujas sequelas do acidente os forçaram a abandonar a profissão, e que, num gesto simbólico, deram o pontapé de saída da partida e foram aplaudidos por milhares de adeptos.

O capitão dos catalães, Iniesta, e o treinador Ernesto Valverde fizeram um discurso antes da bola começar a rolar, em que destacaram a importância e a alegria de receberam a equipa da Chapecoense depois da tragédia que se abateu sobre o clube.

Alan Ruschel jogou durante 35 minutos e o FC Barcelona venceu com relativa facilidade, triunfo que cedo começou a ser construído com golos de Delofeu (6), Busquets (11) e Lionel Messi (28), resultado com que se chegaria ao intervalo.

Na segunda parte a equipa catalã ainda marcou mais dois golos, ambos pelo internacional uruguaio Luis Suarez, numa partida em que o internacional português Nelson Semedo alinhou a partir dos 78 minutos, quando entrou em campo para substituir Aleix Vidal, enquanto o seu compatriota André Gomes nem sequer se sentou no 'banco'.