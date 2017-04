Pub

O clube catalão considera que o futebolista brasileiro estará apto para jogar frente ao Real Madrid enquanto o tribunal não julgar o recurso

O Barcelona exigiu este sábado que o Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha julgue o recurso da suspensão de três jogos imposta a Neymar, considerando que, até lá, o futebolista brasileiro estará apto para jogar frente ao Real Madrid.

O presidente do tribunal, Enrique Arnaldo, revelou que o recurso do Barcelona da suspensão imposta ao avançado deu entrada na sexta-feira, às 16:08 horas, após a conclusão da reunião semanal, e que tentou marcar uma reunião extraordinária para hoje, mas não conseguiu.

O Barcelona observou que apresentou o recurso dentro do prazo legal e que enquanto o tribunal não se pronunciar sobre ele a sanção imposta a Neymar está suspensa, o que permitirá ao internacional brasileiro alinhar no domingo frente ao Real Madrid, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

Em 11 de abril, o Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol suspendeu Neymar por três jogos, na sequência da expulsão no jogo em Málaga, da 31.ª jornada da competição.

Neymar foi suspenso um jogo pela acumulação de cartões amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu, ironicamente, o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0.

O 'clássico' com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, está marcado para domingo e pode clarificar mais as contas do título.

O Real Madrid lidera o campeonato, com 75 pontos, mais três que o FC Barcelona. No entanto, os madrilenos têm menos um jogo, a visita ao Celta de Vigo, da 21.ª jornada e ainda sem data marcada.