O 6-1 frente ao PSG foi um momento de euforia em Camp Nou

A UEFA instaurou esta quinta-feira um processo disciplinar ao Barcelona, pela invasão de campo no final da vitória sob o Paris Saint-Germain, que assegurou a passagem dos espanhóis aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA acusa o Barcelona, que se impôs por 6-1 aos franceses do PSG, com três golos nos minutos finais, que garantiram a reviravolta na eliminatória, de incumprimento dos regulamentos, no que refere a evitar que os adeptos invadam o relvado.

Para além do Barcelona, também o Nápoles, pelo uso de laser, arremesso de objetos e artigos pirotécnicos na receção ao Real Madrid (1-3), e ao jogo Arsenal-Bayern Munique (1-5), por invasão dos ingleses e arremesso de objetos pelos alemães, estão sob observação por parte da UEFA.

A UEFA confirmou ainda a decisão do Comité de Apelo de recusar o recurso apresentado pelo futebolista russo, naturalizado finlandês, Roman Eremenko, do CSKA Moscovo, punido com dois anos de suspensão por ter acusado positivo num controlo antidoping, realizado após o jogo com o Bayer Leverkusen, em 14 de setembro de 2016, para a Liga dos Campeões.