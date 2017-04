Pub

O futebolista internacional galês Gareth Bale tem "uma lesão de grau 2 no sóleo da perna esquerda", informou hoje o Real Madrid, acrescentando que a situação está dependente de evolução.

O extremo galês tem tido problemas no músculo, que já o tinham feito falhar os jogos com o Sporting Gijón (3-2), da Liga espanhola, e a segunda mão da Liga dos Campeões, com o Bayern Munique (4-2 no prolongamento).

O técnico Zinedine Zidane esperava recuperar Bale para o importante jogo de domingo no Santiago Bernabéu diante do rival FC Barcelona, o que aconteceu, mas o jogador saiu, uma vez mais, com problemas, logo aos 39 minutos.

Os 'merengues' acabaram por perder o jogo (3-2) e o FC Barcelona passou a somar os mesmos 75 pontos do rival, embora a equipa de Madrid tenha um jogo em atraso, uma visita ao Celta de Vigo.

Esta lesão de Bale deverá levar a que o jogador falhe boa parte do final da época, em especial a meia-final da 'Champions', cuja primeira mão está agendada a próxima terça-feira, a 02 de maio, em casa, frente ao Atlético Madrid.

O Real Madrid, campeão europeu em título e recordista de troféus na competição, com 11, persegue o objetivo de ser a primeira equipa, na era do novo modelo da 'Champions', a conquistar a taça por duas vezes consecutivas.