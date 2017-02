Pub

Ronaldo foi titular mais ficou em branco

O galês Gareth Bale regressou este sábado da melhor forma à competição, após uma paragem de dois meses, apontando o segundo golo da vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, em jogo da 23.ª jornada da liga espanhola de futebol.

Bale, que se lesionou no tornozelo direito em 22 de novembro de 2016 frente ao Sporting, no jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, entrou em campo aos 71 minutos, para o lugar de Alvaro Morata, e marcou 13 minutos depois, fixando o resultado final em 2-0.

Com Cristiano Ronaldo e Pepe a titulares, o Real Madrid chegou ao primeiro golo aos 33 minutos, por intermédio de Morata a passe de Isco.

A formação madrilena, que tem dois jogos em atraso, lidera a liga com 52 pontos, mais quatro do que o FC Barcelona, segundo, que no domingo visita o Leganés.