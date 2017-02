Pub

Estádio Olímpico de Baku e o novo recinto do Atlético de Madrid são os palcos candidatos à final de 2019

Nyon, Suíça, 03 fev (Lusa) -- As cidades de Baku e Madrid candidataram-se a organizar a final da Liga dos Campeões em 2019, anunciou hoje a UEFA, que decidirá em setembro o palco escolhido para o jogo decisivo da prova rainha do futebol europeu.

O Estádio Olímpico de Baku, uma das cidades-sede do Europeu de 2020, e o Estádio Metropolitano, nova 'casa' do Atlético de Madrid, ambos com capacidade para receberem 70.000 espetadores, são os candidatos a receber a final da Liga dos Campeões em 2019.

O jogo decisivo da edição deste ano da 'liga milionária' vai disputar-se no Estádio Millennium, em Cardiff, enquanto o Estádio Olímpico de Kiev vai acolher a final de 2018.

Na corrida à organização da final da Liga Europa de 2019 estão sete estádios: Baku, que também concorre para a segunda prova de clubes, Tbilisi, Hampden Park, em Glasgow (Escócia), os recintos do Besiktas, em Istambul (Turquia) e do Sevilha (Espanha), tendo a Alemanha proposto duas opções - Frankfurt e Estugarda -, ainda que apenas uma possa ser considerada.