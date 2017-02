Pub

Zhang Hexian começou aos quatro anos a praticar Kung Fu e nunca mais parou. Aos 93 anos, as suas fotos e vídeos a praticar a arte marcial tornaram-se virais na China

A "avó Kung Fu", como ficou conhecida na internet, na China, já tem 89 anos de prática desta arte marcial no currículo. As contas são simples de fazer: tem 93 anos e começou a praticar com quatro. "É uma tradição da minha família que dura há mais de 300 anos", contou Zhang Hexian à cadeia norte-americana CNN. Zhang contou que todos os membros da sua família praticaram Kung Fu, uma arte marcial que incentiva a disciplina e a força. "Eu nasci em 1924, numa época em que a China estava em guerra com outros países. Por isso, o Kung Fu era uma forma de aprender técnicas de defesa pessoal".

O tipo de Kung Fu que a avó Zhang pratica é originário da província de Fujian e engloba 15 estilos diferentes. Cada estilo tem 36 movimentos. Zhang Hexian revelou que demorou três anos a aprender completamente cada estilo. Mas a avó nunca desistiu. Todos os dias, há 89 anos, levanta-se às 5:00 da manhã para praticar. O seu estilo preferido é o que envolve o uso de paus de bambu na luta contra um adversário.

youtube:[RQKNT21Hq8E]