Pub

O Desportivo das Aves foi o grande vencedor da 36.ª jornada da II Liga, completada esta sábado. Oa avenses venceram o Sporting da Covilhã e beneficiaram das derrotas de Portimonense e Varzim.

Após uma travagem brusca, o Desportivo das Aves parece ter recuperado o embalo e segue com o caminho aberto para regressar à I Liga, dez anos depois. Mais: até pode discutir o título da II Liga com o Portimonense.

Os avenses foram os grandes beneficiados pelos resultados da 36.ª jornada da competição, concluída este sábado: além de terem vencido o Sporting da Covilhã, em casa, por 2-1 (Guedes, de penálti, e Edicson, deram a volta ao golo inaugural de Erivelto), lucraram com as derrotas do Portimonense e do Varzim. Os algarvios ainda são líderes isolados da competição (com 70 pontos, mais dois do que o Aves) mas somaram a quarta derrota consecutiva, 2-1 na visita ao Sp. Braga B (Bruno Jordão e Piqueti viraram o resultado nos minutos finais, após o 0-1 de Fabrício, de penálti). Já os poveiros perderam, por 0-1, na receção ao FC Porto B (marcou Galeno) e, apesar de manterem a 3.ª posição, com 58 pontos, estão já a dez dos lugares de promoção.

De resto, esta 36.ª ronda da II Liga ficou marcada pela despromoção do Olhanense ao Campeonato de Portugal, o terceiro escalão nacional. O emblema algarvio, que desceu há três anos da I Liga, não foi além do 1-1 na visita ao Vizela e, como tem apenas 22 pontos (19 de atraso para o 18.º lugar, de play-off de manutenção), já não se pode salvar. Em lugares de descida estão também Fafe (36), Freamunde (38) e Famalicão (41), enquanto Leixões (41) e Vizela (42) seguem em 18.º e 17.º lugares, posições que obrigam à disputa de um play-off com os segundos classificados das zonas Norte e Sul do Campeonato de Portugal.

Resultados dos jogos da 36.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol:

- Sexta-feira, 14:

Leixões - Académica, 2-1

- Sábado, 15:

Varzim - FC Porto B, 0-1

Cova da Piedade - Fafe, 3-1

Vizela - Olhanense, 1-1

Académico de Viseu - Penafiel, 1-2

Desportivo das Aves - Sporting da Covilhã, 2-1

Benfica B - Famalicão, 2-0

Sporting de Braga B - Portimonense, 2-1

Freamunde - Santa Clara, 1-0

Gil Vicente - Vitória de Guimarães B, 2-0

Sporting B - União da Madeira, 2-0