Pub

O brasileiro Leo Bonatini, que representou o Estoril-Praia, vai jogar no Wolverhampton, do treinador português Nuno Espirito Santo, por empréstimo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou hoje o clube do segundo escalão do futebol inglês.

O avançado Leo Bonatini, de 23 anos, formado no Cruzeiro e internacional jovem pelo Brasil, chega aos Wolves do ex-treinador do FC Porto com o título de campeão da Arábia Saudita, tendo marcado 15 golos em 33 jogos realizados pelo AL-Hilal.

"É um sonho poder jogar aqui e viver neste país extraordinário. É uma nova etapa e, como sempre, sinto 'borboletas no estomago', mas é normal", referiu Leo Bonatini aos canais de comunicação do clube inglês da 'Championship'.

Nos Wolves, Leo Bonatini vai encontrar os portugueses Rúben Vinagre, Diogo Jota, Sílvio, Roderick Miranda, Rúben Neves, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, num plantel que inclui ainda o defesa-central francês Willy Boly, que alinhava no FC Porto.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"É um grande clube e também famoso no Brasil, pelo que estou muito entusiasmado por poder jogar aqui", disse Leo Bonatini, que viu a sua carreira sofrer um impulso com os 24 golos marcados nos 53 jogos que realizou pelo Estoril-Praia.

O avançado brasileiro, que se mostrou impressionado com as condições encontradas no clube, bem como com o seu plantel, aspira a poder deixar o seu nome na história do clube e traçou como objetivo da temporada ajudar a equipa a subir à 'Premier League'.

"Espero ser feliz aqui e conseguir marcar muitos golos, para ajudar o clube a ter uma boa época", disse ainda Leo Bonatini, acrescentando que melhor do que jogar na 'Championship' será jogar na 'Premier League'.