Pub

O clube alemão informou esta sexta-feira que o corpo encontrado na passada quinta-feira era o de Timo Kraus, diretor de marketing

A autópsia ao corpo encontrado nas águas do porto de Hamburgo confirmou que se trata do diretor de marketing do Hamburgo, Timo Kraus, que desapareceu há onze semanas, informou esta sexta-feira o clube da I Liga de futebol alemã.

"O Hamburgo lamenta a morte de Timo Kraus, seu colaborador durante anos", adianta o clube germânico no seu sítio, após a identificação definitiva, que corroborou as suspeitas de quinta-feira, de que o corpo encontrado é o do diretor.

Timo Krauss, de 44 anos, desapareceu no início de janeiro, depois de ter estado numa festa no bairro de St. Pauli, com companheiros de trabalho, que garantem tê-lo deixado num táxi para regressar a casa.

No entanto, o diretor de marketing do Hamburgo não voltou a casa e a sua família reportou-o como desaparecido às autoridades, além de enviar mensagens através de redes sociais pedindo ajuda na busca.

A autópsia confirmou as suspeitas adiantadas quinta-feira pelo jornal Hamburguer Abendblatt, que, citando fontes policiais, adiantava que era "com quase toda a certeza" Krauss, dado que foi igualmente encontrado o seu bilhete de identidade.