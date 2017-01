Pub

Treinador do Moreirense destacou o percurso da sua equipa até à vitória na Taça da Liga

O treinador do Moreirense, Augusto Inácio, sublinhou esta madrugada a importância da conquista da taça da Liga pelo seu clube, que até agora contava apenas com dois títulos da segunda liga no palmarés. "Sabemos o que isto vale", disse à SIC Notícias Augusto Inácio, sublinhando o feito da "pequena grande equipa" de Moreira de Cónegos.

Na análise à partida, Augusto Inácio, que celebra esta segunda-feira 62 anos, acabou por considerar "inteiramente justo" o resultado, destacando a luta a meio-campo dos seus jogadores, que reduziu a "praticamente zero" as oportunidades do Braga na primeira parte, em que o médio brasileiro Caué marcou de penalty, já nos descontos, o golo que faria a diferença.

Inácio admitiu que esperava um Braga mais ofensivo na segunda parte, algo que no seu entender não chegou a acontecer. Mesmo nos "últimos 10 minutos", em que os bracarenses forçaram o empate, o treinador defendeu que a sua equipa esteve sempre mais próxima do 2-0 do que o adversário do 1-1.

O treinador lembrou também o percurso da equipa, que incluiu vitórias sobre o Futebol Clube do porto, na fase de grupos, e sobre o Benfica, na meia-final.

Antes, em conferência de imprensa, Inácio tinha atribuído o mérito da vitória "a toda a família do Moreirense", elogiando os adeptos que se deslocaram até ao Algarve para assistir à final.