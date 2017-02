Pub

Presidente da Federação Internacional (IAAF) diz que as regras "já não estão adequadas"

O presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), o britânico Sebastian Coe, disse hoje que vai "congelar" todas as mudanças de nacionalidade por parte dos atletas.

"A partir de hoje vamos congelar todas as transferências de nacionalidade no atletismo", disse o dirigente, após uma reunião do conselho mantida no Mónaco.

Esta decisão afeta, para já, 15 pedidos de transferência em curso.

Coe disse que as regras "já não são adequadas para o propósito" com que foram criadas, pelo que novas propostas serão redigidas.

"As regras não fornecem aos atletas a proteção necessária, pelo que estão abertas a abusos", disse, acrescentando que "isso não pode ser um sistema sustentável" para a modalidade.

Nos últimos anos tem sido recorrente atletas mudarem de nacionalidade, normalmente 'transferindo-se' para países com maiores recursos financeiros e com apoios mais ativos ao desporto.