Pub

Golo de Filipe Luís valeu triunfo (1-0) à equipa de Simeone

O Atlético Madrid recebeu e venceu hoje a Real Sociedad 1-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga espanhola de futebol, enquanto o Villarreal foi a Sevilha vencer o Bétis, com um golo 'fabricado' por dois ex-portistas.

A equipa de Diego Simeone abriu o marcador aos 28 minutos, numa jogada de insistência do lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís, após uma tabela com Fernando Torres, e com o pragmatismo competitivo que a caracteriza, geriu a vantagem de forma a garantir os três pontos.

Diego Simeone chamou o jovem guarda-redes português André Moreira para o 'banco', para substituto de Oblak, mas não chegou a entrar, enquanto o veterano Tiago continua a contas com uma lesão no joelho e não foi convocado.

Na equipa da Real Sociedad, o internacional português de sub-21 Kevin Rodrigues foi convocado, mas não chegou a ser utilizado.

Noutro jogo de hoje, o Villarreal foi a Sevilha arrebatar os três pontos em disputa, graças a um golo solitário congeminado por dois ex-portistas, o lateral-esquerdo José Angel, que se desenvencilhou de dois adversários junto à linha de fundo e cruzou para o segundo poste, onde surgiu o avançado Adrián a finalizar.

O Athletic Bilbau também somou três pontos na receção aos catalães do Espanyol, ao vencer com dois golos do veterano Aritz Aduriz, de 36 anos.

Face a estes resultados, o Villarreal subiu ao quinto lugar com 51 pontos, mais um do que o Athletic Bilbau, que é sexto, ultrapassando ambos a Real Sociedad, a qual, ao perder hoje em Madrid, baixou para o sétimo lugar com 49.